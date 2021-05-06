Son dakika haber | Akyurt Devlet Hastanesi inşaatının 2 yılda tamamlanması planlanıyor
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Son dakika haber | Akyurt Devlet Hastanesi inşaatının 2 yılda tamamlanması planlanıyor

Son dakika haber | Akyurt Devlet Hastanesi inşaatının 2 yılda tamamlanması planlanıyor
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Sağlık

Son dakika haberine göre Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçede yapımına başlanan 75 yataklı hastane inşaatının 2 yılda tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçede yapımına başlanan 75 yataklı hastane inşaatının 2 yılda tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Ayık, ilçedeki Akyurt Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Hastanenin Akyurt için acil ihtiyaç duyulan projelerden biri olduğunu belirten Ayık, mevcut hastanenin büyüyen ilçeye hizmet vermekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Yeni hastanenin 2 yılda tamamlanmasının planlandığını dile getiren Ayık, "75 yataklı hastane 22 bin metrekare kapalı alandan oluşacak. 3 blok ve 7 katlı olarak inşa edilecek. Hastane hizmete girdiğinde Akyurtlular, sağlık için çevre ilçelerdeki ya da Ankara'daki hastanelere gitmek zorunda kalmayacak." diye konuştu.

Ayık, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere hasta projesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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