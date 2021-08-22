Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki "Dahi Çocuklar Akademisi"nin açılışına katıldı

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özel bir eğitim kurumunun "Dahi Çocuklar Akademisi"nin açılış törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özel bir eğitim kurumunun "Dahi Çocuklar Akademisi"nin açılış törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, eğitimin önemli olduğunu belirterek, açılışı yapılan eğitim yuvasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyükkılıç da gelecek kuşakların donanımlı olması gerektiğini aktararak, "Yavrularımızı geleceğe hazırlayacak, böyle kurum ve kuruluşları oluşturan siz canlarımıza, kardeşlerimize minnet duyuyor, iyi ki varsınız diyorum." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara aşılarını yaptırmaları uyarısında da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün