Son dakika haber... Adıyaman'da 37 ev karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulaması başlatıldı.
12.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:06
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 37 evde karantina uygulanmaya başlandı.
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Kaynak: AA