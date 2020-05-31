Son dakika haber! 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
Son dakika güncel haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.
31.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.
Kaynak: AA