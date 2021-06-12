15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | 3. Sayfa

15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı sırasında düzensiz göçmenlerin x-ray cihazlarına yakalanmamaları için kullanılan tutumlar şaşırttı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik il genelinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 6'sı Fas, 9'u Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayları ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 15 düzensiz göçmen gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi. 3 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan, düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı sırasında kamyon ve tırlara saklanan göçmenlerinin x-ray cihazlarına yakalanmasını önlemek için giydikleri özel tulumlar ele geçirildi.

15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı
15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı
15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı
15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
Son dakika haberi: Unutkanlığı polisi alarma geçirdi, meraklı vatandaşlar film izler gibi seyretti
Son dakika haberi: Unutkanlığı polisi alarma geçirdi, meraklı vatandaşlar film izler gibi seyretti
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 19:40:28. #1.15#

title