15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı

15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

15 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen tulumlar şaşırttı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı sırasında düzensiz göçmenlerin x-ray cihazlarına yakalanmamaları için kullanılan tutumlar şaşırttı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik il genelinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 6'sı Fas, 9'u Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayları ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 15 düzensiz göçmen gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi. 3 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan, düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı sırasında kamyon ve tırlara saklanan göçmenlerinin x-ray cihazlarına yakalanmasını önlemek için giydikleri özel tulumlar ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber