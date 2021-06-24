Son dakika: Gurbetteki Ağrılılar devletin "belgesel" projesiyle sıla hasreti çekmeyecek

Son dakika haberi: Ağrı'nın Tutak ilçesinde köylerin tanıtımı ve gurbette yaşayan vatandaşların sıla özlemini gidermek için Kaymakamlık tarafından oluşturulan ekip, kırsaldaki vatandaşların yaşantısını belgesel gibi çekerek sosyal medyadan paylaşıyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde köylerin tanıtımı ve gurbette yaşayan vatandaşların sıla özlemini gidermek için Kaymakamlık tarafından oluşturulan ekip, kırsaldaki vatandaşların yaşantısını belgesel gibi çekerek sosyal medyadan paylaşıyor.

Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla hazırlanan proje kapsamında köy ve mezraların belgeselinin çekimleri için bir ekip oluşturuldu.

Fotoğraf makinesi, kamera ve drone ile hafta içi her gün kırsalda köy köy dolaşan görevliler, gittikleri köylerde ilk olarak muhtarlarla röportaj yapıp bölgenin tarihi ile kültürü hakkında bilgi ediniyor.

Daha sonra tarım ve hayvancılığın yangın yapıldığı bölgede her gün sabahın ilk ışıklarıyla hayvanları sağarak bakımını yapan kadınlar ile besicilerle sohbet edip zorlu yaşamlarını görüntüleyen görevliler, yöre halkıyla da röportajlar yapıp tarihi ve doğal güzellikleri çekiyor.

Görüntüler Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor

Gittikleri köylerde dağlık alanlarda hayvanları otlatan çobanların zorlu yaşantısına eşlik eden görevliler, kadınların evlerinde yaptığı kete, su böreği, mantı, yaprak sarması ve peynir başta olmak üzere yöresel lezzetlerin yapılışını da belgesel gibi çekerek Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kaymakam Karaaslan, AA muhabirine, projeyle köylerin tanıtımını yaparak gurbette yaşayan vatandaşların sıla hasretinin giderilmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Herkesin projeyi olumlu karşılandığını ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Karaaslan, "Bugüne kadar 10 köyü çektik ve çekimlerimize devam ediyoruz. Köylerimizin güzelliklerini ilk başta drone ile çekip muhtarlardan bilgi alıyoruz. Ekibimiz yaşlı vatandaşlar ve kadınlardan röportaj alıyor. Bayanlar genelde yaptıkları yöresel yemekleri tanıtıyor." dedi.

Karaaslan, köyleri doğal anlamda en güzel olan bir döneminde çektiklerini belirterek, yıl sonunda tüm yerleşim yerlerini çekmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Bizi arayıp 'köyümüze ne zaman sıra gelecek' diye soruyorlar"

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoların ilgiyle karşılandığını ve beğenildiğini aktaran Karaaslan, şunları kaydetti: "

"Gurbette yaşayan Tutaklı hemşehrilerimizin hepsi bizi arayıp 'köyümüze ne zaman sıra gelecek' diye soruyorlar. İnşallah 80 köy ve 22 mezranın tamamını çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Gurbette İşlerinden dolayı köylerine gelemeyen insanlar köylerini sosyal medyada yayınlanan videolardan görünce çok mutlu oluyor. Çekimlere başladıktan sonra hiç bilmediğimiz yemekler gündeme geldi. 4-5 çeşit börekler ve helvaların yapıldığını gördük. Bu da kültürel zenginliğimizi gösteriyor. Çekim yaptıkça Tutak'ın kültürel anlamda ne kadar çok zengin bir yer olduğunu görüyoruz."

Yöre kadınlardan Süreyya Akgün de örfleri ve yaşamlarının tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez