KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
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KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Osman Boz (46), kendisini takip eden 2 kişiden birinin tabanca ile açtığı ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Osman Boz (46), kendisini takip eden 2 kişiden birinin tabanca ile açtığı ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 21.30 sıralarında Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokakta meydana geldi. Yolda yalnız yürüyen Osman Boz, iddiaya göre aralarında daha önceden husumeti bulunan 2 kişi tarafından takip edildiğini fark etti. Ülkü Sokağa giren Osman Boz, burada bulunan markete sığınmak istedi. Ancak kendisini takip eden kişilerden biri, marketin kapısında Boz'a tabancayla ateş açtı. Başına 3 kurşun isabet eden Boz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Boz'a ateş açan saldırgan ile yanında bulunan kişi yolun karşısındaki bir otomobile binerek kaçtı.

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelisi 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

KIRKLARELİ-SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Lüleburgaz, Kırklareli, Polis, Silah, Güncel, Haber

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