Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 3 asker öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 3 asker öldü

Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 3 asker öldü
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Güney-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Güney-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Uvira şehrinde "Mai Mai Kata Katanga" isyancı grubu yaklaşık 100 üyesiyle saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 2 sivil ağır yaralandı.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup Mai Mai Kata Katanga, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Saldırı, Kongo, Asker, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title