Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 3 asker öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Güney-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Uvira şehrinde "Mai Mai Kata Katanga" isyancı grubu yaklaşık 100 üyesiyle saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 2 sivil ağır yaralandı.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup Mai Mai Kata Katanga, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.