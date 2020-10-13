Son dakika gündem: Kardeşi ve yengesini yaralayıp, komşusunu öldüren zanlı 11 gün sonra yakalandı
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Son dakika gündem: Kardeşi ve yengesini yaralayıp, komşusunu öldüren zanlı 11 gün sonra yakalandı

13.10.2020 22:36 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:36
Son dakika gündem: Kardeşi ve yengesini yaralayıp, komşusunu öldüren zanlı 11 gün sonra yakalandı

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kardeşi Hatun Havva Duran (31) ve yengesi Demet Duran'ı (36) av tüfeği ile vurup yaralayan ve komşusu Seyhan Karaca'yı (54) öldürerek kaçan Cuma Duran, jandarma ekiplerince 11 gün süren çalışmanın ardından yakalandı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kardeşi Hatun Havva Duran (31) ve yengesi Demet Duran'ı (36) av tüfeği ile vurup yaralayan ve komşusu Seyhan Karaca'yı (54) öldürerek kaçan Cuma Duran, jandarma ekiplerince 11 gün süren çalışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan Duran, tutuklandı.

Olay, 2 Ekim günü saat 07.00 sıralarında Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Duran, evde bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirince av tüfeğini alıp, kardeşi Hatun Havva Duran ile yengesi Demet Duran'a ateş açtı. Daha sonra dışarı çıkan Duran, aynı tüfekle bu kez komşusu Seyhan Karaca'yı vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Seyhan Karaca'nın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Hatun Havva Duran ile Demet Duran ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma, kaçan Cuma Duran'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda 11 gün süren çalışmanın ardından cinayet zanlısı ilçeye bağlı Panlı Mahallesi'nde bulunan bir mağarada yakalandı. Gözaltına alınan Duran, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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