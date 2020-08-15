Son dakika gündem: İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, 2 helikopter ve ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
15.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:06
İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, 2 helikopter ve ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Karaburun ilçesi Mordoğan mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Kaynak: AA