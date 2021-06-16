Son dakika gündem: İsrail polisi Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı
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Son dakika gündem: İsrail polisi Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı

Son dakika gündem: İsrail polisi Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halavani, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polislerince gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Halavani'nin çok sayıda polis tarafından gözaltına alınmaya çalışıldığı görüldü.

Hakkında gözaltı emri bulunup bulunmadığını soran Halavani'yi İsrail güçleri zorla bölgedeki polis merkezine götürdü.

Daha önce Mescid-i Aksa'dan 6 ay uzaklaştırma cezası alan Halavani, bugün uzaklaştırma cezasının sona ermesinin ardından ilk defa Harem-i Şerif'e girebilmişti.

İsrail polisleri, dün akşam da Halavani'nin Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlemiş ve eşini gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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