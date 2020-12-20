Son dakika gündem: İshak Paşa Sarayı'nda kısıtlama sessizliği
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Son dakika gündem: İshak Paşa Sarayı'nda kısıtlama sessizliği

20.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:52
Son dakika gündem: İshak Paşa Sarayı'nda kısıtlama sessizliği

Son dakika gündem haberi: AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda koronavirüs kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda koronavirüs kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor. 

Doğubayazıt ilçesine 7 kilometre uzaktaki 1900 rakımlı tepede bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alıyor. Her zaman yerli ve yabancı turistlerin mimarisinin görkemiyle ilgisini çeken İshak Paşa Sarayı, koronavirüs kısıtlaması nedeniyle sessizleşti. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ziyarete kapatılan Saray'a hafta içi maske ile mesafe kurallarına uygun az sayıda ziyaretçi kabul ediliyor.Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020 yılında yerli ve yabancı 105 bin turisti ağırlayan İshak Paşa Sarayı 116 oda, türbe, cami, sur duvarları, avlu ile divan ve harem salonları gibi çeşitli bölümlerden oluşuyor.


Son dakika gündem: İshak Paşa Sarayı'nda kısıtlama sessizliği
Son dakika gündem: İshak Paşa Sarayı'nda kısıtlama sessizliği
Son dakika gündem: İshak Paşa Sarayı'nda kısıtlama sessizliği
Son dakika gündem: İshak Paşa Sarayı'nda kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat BUDAK

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