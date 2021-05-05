Son dakika! FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı
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Son dakika! FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı

Son dakika! FETÖ'nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin güncel üniversite talebe yapılanmasına yönelik farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yaralanan şüphelilerin beyanları üzerine bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 7 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda Sağlık Bakanlığı'nda Mühendis iken KHK ile ihraç edilen 1 şahıs ile 8 öğrencinin de aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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