DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
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DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte spora olan ilgi arttı.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen başarılı operasyonların ardından oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte spora olan ilgi arttı. Bir grup öğretmen, Dicle ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla baraj gölünde kanoyla kürek çekti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte Diyarbakır'da sosyal faaliyetler ve sporlarına ilgi arttı. Dicle ilçesinde 'Seyyahlarla 10 Binlerin Yürüyüşü' adı altında kurulan, çoğu öğretmenlerden oluşan grup, çeşitli düzenliyor. Grup üyeleri, ilçenin özellikle kırsal bölgelerinde düzenledikleri yürüyüş, dağcılık, bisiklet ve su sporları gibi çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturup, ilçe turizmine katkıda bulunmayı hedefliyor. Grup, ilçe gençlerinin enerjilerini sporda harcamaları için, belirli günlerde Kralkızı Barajı sularında kanoyla kürek çekiyor.

'GENÇLERİN ENERJİLERİNİ SPORDA HARCAMALARINI İSTİYORUZ'

Grup üyelerinden, sınıf öğretmeni olan Murat Arukan, Ekstrem sporları yapıyorum. Kano da onlardan birisi. Elimizden geldiğince değişik sporlar yapmaya çalışıyoruz. Bunu hem halkımız değişik sporları öğrensin hem hobi amaçlı hem de keyif için barajda ve akarsularda düzenliyoruz. İlçemizi tanıtmak için bir grup oluşturduk. İlçemizde sportif faaliyetlerin olması, tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla bir grup oluşturduk. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlçemiz spor yapmaya çok elverişli bir ilçe. Su sporları olarak kano yapıyoruz. Güzel bir rüzgar var ve rüzgar sörfünü de Dicle'ye getirmeyi düşünüyoruz. Onun dışında dağ bisikleti, motor sporları, dağcılık, trekking ve birçok spor dalını barındırabilecek bir ilçe. Bunların gelişmesi, spora önem verilmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Gençliğin spor yapmasını, enerjilerini sporda harcamalarını istiyoruz dedi.

'ÇOK UZAK YERE TATİLE GİTMELERİNE GEREK YOK'

Grup sözcüsü, sosyal bilgiler öğretmeni Filiz Aküzüm ise temel amaçlarının toplumda farkındalık oluşturmak ve turizm acentelerinin dikkatini çekmek olduğunu dile getirerek, Aslında çok uzak yerlere tatile gitmelerine gerek yok. Burada bir saklı cennet var. Kimsenin bilmediği muazzam manzaralar var. Su sporları, doğa sporları, dağcılık faaliyetleri için burada bir sürü imkan var. Kapadokya'yı aratmayan bir arazi yapımız var. O yüzden herkesin dikkatini çekmek, hem bunları sosyal medyada paylaşıp burada bir farkındalık yaratmak hem de turistleri buraya çekmek için bu çalışmayı başlattık diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ
DİYARBAKIR'DA BARAJ GÖLÜNDE KANO KEYFİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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