Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin... - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur...

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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