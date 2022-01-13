Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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