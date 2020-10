Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 9

Son dakika haberleri: Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi toplantı için geldiği Adana'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: Salgın, eylül ayında Adana'da pik yaptı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , bir dizi toplantı için geldiği Adana'da açıklamalarda bulundu. Adana'da eylül ayında salgının pik yaptığını kaydeden Koca, "Yapılan müdahalelerle eylül ayından bu yana vaka sayıları 3'te 1 oranında azaldı" dedi.Sabah saatlerinde beraberindeki heyetle kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Süleyman Elban ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Koca, daha sonra açıklamalarda bulundu. Adana'da Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde incelemelerde bulunacağını ve öncesinde bölge hakkında bilgi aldığını belirten Koca, salgında eylül ayında, ülke genelinde bir artış yaşandığını ve bu artışın Adana'da da etkisini gösterdiğini söyledi. Artışın her kentte aynı olmadığını ve Adana'da salgının eylül ayında pik yaptığını dile getiren Bakan Koca, "Adana örnek illerimizden biri oldu. Gereken tüm müdahaleler zamanında yapıldı. Acil önlemlerle şu an için artışın önüne geçildi. Son dönemde salgının hızı kesildi. Sağlık kuruluşlarımızdaki artan yük, giderek azaldı. Son 2 haftada Adana'daki vaka sayısı 3'te 1 oranında azaldı. Yani yüzde 66 oranında bir azalma söz konusu oldu. Bununla birlikte Covid-19 polikliniklere başvurular da yüzde 40'lara indi" dedi.'228 FİLYASYON EKİBİ SAHADA AKTİF ÇALIŞIYOR'Kentteki yatak doluluk oranının yüzde 59, yoğun bakımdaki hasta sayısı oranının yüzde 74, solunum cihazına bağlı hasta sayısının da yüzde 30 olduğunu belirten Bakan Koca, bu oranların da tedbirlerin sıkı uygulanmasıyla düşmeye devam edeceğini vurguladı. Kent genelinde 228 filyasyon ekibinin çalıştığını ve her ekipte 3 kişinin olduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Filyasyon, bizim için salgındaki en önemli noktalardan biridir. Adana'da da bu konuda ekiplerimizin yoğun çalışması sürüyor. Ülkede, temaslıların taranma oranı 7,5 saat iken Adana'da bu sayı 6,5 saate kadar düştü. Türkiye filyasyon konusunda en başarılı ülkelerden biri. Bu sayede temaslıları hızlı tespit ediyoruz. Bunun yanı sıra buradan Adanalı hemşehrilerimizi bir konuda uyarmak istiyorum. İstatistiklere göre büyüklerimizi yeteri kadar koruyamıyoruz. 60 yaş üstü grubun kentteki hasta olma oranı, nüfusa göre oranından yüzde 50 fazla. Büyüklerimizi daha iyi korumalı ve tedbirlere uymalıyız. Her zaman altını çiziyorum, temaslıların erken tespiti ve tedbirlere uyum, bu salgını yenmemiz için çok önemlidir" diye konuştu. Son olarak salgının hızının kesilmesinin kesinlikle bir rehavete neden olmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, gün içinde Adana'daki Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni gezerek, sorunları gözlemleyip, acil müdahale konusunda devreye gireceklerini ve bölge iller hakkında da bilgi edinmek adına toplantı yapacaklarını kaydetti.

Motosiklet hırsızı 4 Norveçli: Sarhoştuk hatırlamıyoruz

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 motosiklet çalan Norveç uyruklu 4 şüpheli, bir villada yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadesinde "Sarhoştuk hatırlamıyoruz" dediği öğrenildi.Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 Ekim günü ilçedeki farklı mahallelerde 4 motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin plakası belirlenemeyen otomobille hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polis ekipleri, çalınan motosikletlerden 2'sini Dinek Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerinin ise Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N.J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğu belirlendi.Kimliklerinin tespit edilmesi üzerine ekipler, şüphelilerin ikamet ettiği Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki villaya dün operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda, salonda çalınan 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.'SARHOŞTUK HATIRLAMIYORUZ'4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 4 Norveçli ifadelerinde Alanya'ya tatile geldiklerini, alkol aldıkları için hırsızlık olayını hatırlamadıklarını söyledi. Hırsızlık şüphelileri, adliyeye getirilirken de rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Diğer yandan hırsızlık şüphelilerinin bir motosikleti çalarken görüntüleri, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Nemrut, sonbaharla birlikte pastel renklere büründü

BİTLİS sınırları içerisinde bulunan, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, sonbahar ile pastel renklere büründü.Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 2010 yılında 'Mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacalar ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Sonbahar ile sararan yapraklar, renk cümbüşü ile misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor. Çetin kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası'nda, sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları ve doğa pastel renklere bürünüp, güzelliğiyle dikkatleri üstüne çekerken, kış öncesi de son ziyaretçilerini ağırlıyor. 'HERKESİN GÖRMESİ LAZIM'Nemrut Krater Gölü kenarında yaklaşık 30 yıldan beridir işletmecilik yapan Niyazi Selgi, Nemrut'un artık kışa hazırlandığını, ilerleyen günlerde yağışlarla birlikte ziyaretçi sayısında da düşüş yaşanacağını, ilk karla birlikte de artık yolların kapanarak sezonun biteceğini söyledi. Ziyaretçilerden Reşit Akkoyun ise İstanbul'dan gelen misafirlerini gezdirmek için bölgeye geldiklerini, Nemrut'un bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Bitlis'te gezilecek birçok yer var. Ancak Nemrut başka güzel. Herkesin burayı görmesi lazım. Biz de bugün İstanbul'dan gelen misafirlerimizi buraya getirdik. Çok memnun kaldılar. Özellikle sonbahar aylarında çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim" dedi.

'Şahinlerin, sayılarının azaltılması doğadaki dengenin bozulmasına sebep olur'

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, her yıl 200-300 arasında genellikle açılan ateş sonrası yaralanan şahin tedavi ettiklerini belirterek, "Şahinlerin, insanlar tarafından sayılarının azaltılması, doğadaki dengenin bozulmasına sebep olacaktır" dedi.Prof. Dr. Gültekin Atalan, yaptığı açıklamada, her yıl ortalama 200-300 arasında yaralı şahin tedavi ettiklerini, şahin avcılığının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, Sivas, Kırşehir ve Yozgat gibi çevre illerden de yaralı şahinlerin hastanelerine getirildiğini ifade eden Atalan, "Dışarıda bulunan yırtıcı hayvanların büyük bir kısmı bizim merkezimize getiriliyor. Bunlar daha çok insanlar tarafından ateşli silahlı yaralanmalardır. Daha çok kanat bölgesinden yaralanıyorlar" dedi.'DOĞADA DENGELEME GÖREVİ GÖRÜRLER'

Ekosistemin dengelenmesinde şahinlerin rolüne vurgu yapan Atalan, şunları kaydetti: "Şahinler doğada son derece faydalı olan hayvanlardır. Uçarak ve avlarını havada görerek, avlarını yüzde yüz oranında yakalama kabiliyetine sahiplerdir. Bunların beslenmeleri daha çok sürüngenler ve kemirgen diye tabir ettiğimiz canlılar ile olmaktadır. Doğada bulunan yılanlar, fareler bu kategoride değerlendirilebilir. Şahinler, doğada dengeleme görevi görür. Fazla sayıyı azaltırlar. Şahinler ve diğer yırtıcı hayvanların eksikliğinde yılanlar başta olmak üzere diğer bütün sürüngenlerin sayısında aşırı bir artış beklenir. Doğayı dengeleme faktörü olarak şahinlerin önemi çok büyüktür. Şahinlerin, insanlar tarafından sayılarının azaltılması, doğadaki dengenin bozulmasına sebep olacaktır. Bindiğimiz dalı kesmiş olacağız. Şahinlere kurşun sıktığımız zaman atasözünde olduğu gibi bindiğimiz dalı kesmemiz ve kendi ayağımıza kurşun sıkmamız anlamı taşımaktadır. İnsanlık olarak, şahin başta olmak üzere tüm yırtıcı hayvanlara doğanın ve bizlerin ihtiyacı vardır."

