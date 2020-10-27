Son dakika haber: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

27.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:45
Son dakika haber: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Eser Yenenler Demet Özdemir Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Babel Podolski Yücel İldiz İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 20:58:04. #1.15#
title