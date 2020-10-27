Son dakika haber: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.