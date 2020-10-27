Son dakika haber: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
27.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:45
Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş