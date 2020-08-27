Son dakika gündem: Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
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Son dakika gündem: Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Son dakika gündem: Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
27.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:49

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Afet Yönetimi için Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Tamim Azimi, basına yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Pervan vilayetinde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e çıktığını söyledi.

Yaralı sayısının 250 olduğunu ifade eden Azimi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Azimi, sel nedeniyle binin üzerinde evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan Sözcü Azimi Kabil, Pancşir, Meydan Vardak, Nangarhar, Logar, Lagman, Nuristan, Paktika, Paktiya, Host ve Kapisa vilayetlerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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