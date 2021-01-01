Son dakika gündem: Adıyaman'da uyuşturucu partisine baskın: 12 gözaltı
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Son dakika gündem: Adıyaman'da uyuşturucu partisine baskın: 12 gözaltı

01.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:13
Son dakika gündem: Adıyaman'da uyuşturucu partisine baskın: 12 gözaltı

Son dakika haberler: ADIYAMAN'da, polis tarafından yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi yapılan bir eve baskım düzenledi.

ADIYAMAN'da, polis tarafından yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi yapılan bir eve baskım düzenledi. Kapı kırılarak girilen evdeki 12 kişi koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için idari para cezasına çarptırılarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde E.Ü.'ye ait evde uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan baskında açılmayan kapı koçbaşı ile kırıldı. Ekiplerin arama yaptığı evde 2 uyuşturucu hap, 90 gram bonzai, 2,25 gram metamfetamin, 2,30 gram eroin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, yılbaşı gecesi parti düzenleyen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları için toplam 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

 


Son dakika gündem: Adıyaman'da uyuşturucu partisine baskın: 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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