Son dakika güncel: Ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika güncel haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda ağabeyi tarafından bıçakla öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y'nin cenazesi ailesi tarafından adli tıp morgundan alındı.
06.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:39
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda ağabeyi tarafından bıçakla öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y'nin cenazesi ailesi tarafından adli tıp morgundan alındı.
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Kaynak: AA