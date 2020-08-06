Son dakika güncel: Ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından alındı Son dakika güncel haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda ağabeyi tarafından bıçakla öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y'nin cenazesi ailesi tarafından adli tıp morgundan alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda ağabeyi tarafından bıçakla öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y'nin cenazesi ailesi tarafından adli tıp morgundan alındı. Kaynak: AA