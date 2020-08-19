Son dakika! Engelli bireyler, Tarsus Gençlik Kampı'nda mutlu anlar yaşadı
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Son dakika! Engelli bireyler, Tarsus Gençlik Kampı'nda mutlu anlar yaşadı

Son dakika gelişmesine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle fazla dışarıya çıkamayan zihinsel ve işitme engelli bireyleri Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı.

Son dakika! Engelli bireyler, Tarsus Gençlik Kampı'nda mutlu anlar yaşadı
19.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:20

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle fazla dışarıya çıkamayan zihinsel ve işitme engelli bireyleri Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırladı. Ayrı gruplar halinde kampta misafir edilen özel gereksinimli bireyler, mutlu anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi hizmetlerinden faydalanan zihinsel ve işitme engelli bireyler, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı'nın bungalov evlerinde kalıp, birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Gençlik Kampı'na refakatçileriyle ve Büyükşehir Belediyesi eğitmenleriyle birlikte ilk önce 9 zihinsel engelli birey götürüldü. Zihinsel engelli bireylerin bir gece kampta ağırlanmasının ardından işitme engelli 13 birey Gençlik Kampı'nın misafiri oldu. Onlar da kampta bir gece kalarak güzel anlar yaşadı.

Hijyen kurallarına azami özen gösterildi

Hijyen kurallarına azami özen gösterilerek gerçekleştirilen etkinlik kapsamında zihinsel ve işitme engelli bireyler toplu taşıma aracıyla önce Tarsus Doğa Parkı'na giderek buradaki hayvanları görme fırsatı buldu. Ardından Gençlik Kampı'nda kendilerine özel hazırlanan program dahilinde el sanatları eğitimi, kek yapma, survivor etkinliği, çuval-halat çekme yarışması, sabah sporu, müzik dinletisi gerçekleştirildi. Engellilerin en çok hoşlarına giden etkinlik ise kano oldu.

Özel eğitim öğretmeni ve aynı zamanda özel bir çocuğa sahip olan Mesut Yılmaz, "Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki arkadaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de özel eğitimciyim ve aynı zamanda özel bir çocuğa sahibim. Buradaki kampı beğendik, çocuklarımız için farklı bir etkinlik oldu. Pandemiden dolayı sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşayan çocuklarımız için bu etkinlik çok güzel, tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Engelli bir kız çocuğuna sahip olan Azize Sevgen de, "Doğa Parkı ve Gençlik Kampı gerçekten çok güzel. Kızım önce kanoya binmek istemedi, çekindi. Ardından binince çok mutlu oldu ve inmek istemedi. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu, çok çok teşekkürler" diye konuştu.

İşitme engeli bireylerden Zeynep Sümer ise işaret dili tercümanı Esra Alkan'ın çevirisiyle, kampı değerlendirdi. Kampta bulunmaktan dolayı sevinçli olduğunu kaydeden Sümer, "Doğa Parkı'nda hayvanları gördük. Ardından Gençlik Kampı'na gelerek yemek yedik. Arkadaşlarımla birlikte kek yapmayı öğrendik. Burası çok güzel, hem personel hem de öğretmenlerimiz bizlerle yakından ilgileniyorlar. Pozitif enerji aldım, teşekkürler" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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