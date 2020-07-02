Son Dakika | Emniyet Müdürü Şahne, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
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Son Dakika | Emniyet Müdürü Şahne, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 2016 yılında göreve başladığı günden bu yana, 'Mersin teröre teslim oldu' algısını yıkmak için mesai arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Son Dakika | Emniyet Müdürü Şahne, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
02.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:31

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 2016 yılında göreve başladığı günden bu yana, 'Mersin teröre teslim oldu' algısını yıkmak için mesai arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Şahne, merkez Toroslar ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların, devlet yönetiminin ve halk idaresinin temel taşı olduğunu vurgulayan Şahne, mahallelerdeki sorunları, muhtarlarla işbirliği yaparak çözdüklerini belirtti. Mersin'in, geçmişte terör girişimleri ve gösterilerinin ana noktalarından biri olarak anıldığını anımsatan Şahne, "Çocukların elleri kalem yerine taş ve sopa tuttu. 2016 yılında göreve başladığımdan bu yana, 'Mersin teröre teslim oldu' algısını yıkmak için gece gündüz arkadaşlarım ile çalıştık. Vatandaş ile iç içe olup, polis halk ilişkilerini en üst seviye de tutup kentte asayiş ve güvenliği sağladık. İlimizi tanımaya çalıştım. Toplumun değişik kesimleriyle bir araya gelerek toplantılar yapıp hem ben onları tanıyayım hem onlar beni tanısın istedim. Çalışma arkadaşlarım ile yaptıklarımızı, yapacaklarımızı paylaşmak istedim. Paylaşmak dedik ve bu toplantıların en uygunun değerli muhtarlarımızla olması gerektiği konusunda arkadaşlarımızla karar verdik" dedi.

Trafik kazalarında yüzde 27 azalma olduğunu belirten Şahne, kaza yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklarda denetimleri arttırdıklarını söyledi. Kentte 632 bin kayıtlı aracın olduğu bilgisine veren Şahne, kazaların yüzde 25'nin motosiklet kazaları olduğunu, yapılan denetimler kadar vatandaşın da trafik kurallarına uyması gerektiğinin altını çizdi. Şahne, ayrıca Mersin'de 3 bin 588 kişinin infaz yasasından yararlanıp cezaevinden çıktığını, bunların takibe alındığını, suça karıştığı tespit edilen 120 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını dile getirdi.

Şahne, Demirtaş Mahalle muhtarının mahallede narkotik polisi tarafından yapılan operasyonlar neticesinde satıcıların rahat olmadığını, sokaklarda gezemediklerini söylemesi üzerine, "Geceleri evinizde rahat uyuyor musunuz? Eğer rahatsanız biz işimizi yapmışız demektir. Park, bahçe ve sokaklar onların değil sizindir. Ailelerinizle rahatça gezin ki, onlar sizden korksun. Biz sizin her zaman yayındayız, kavga ise kavga" ifadelerini kullandı.

Toplantıda tek tek söz alan mahalle muhtarları ise çevreye rahatsızlık veren gençler için daha sık devriye gezilmesini, okul ve park çevresine mobese direği dikilmesini, hatalı parklar ile ilgili daha çok para cezası uygulanmasını, yoğunlaşan trafik kazaları ile ilgili kavşaklarda daha çok trafik uygulaması ile hız denetiminin yapılmasını, Covid-19 nedeniyle çıkan aftan yararlanıp cezaevinden tahliye olan çok sayıda şahsın rahatsızlık verdiği, bu şahısların takibe alınarak gerekli işlemlerin yapılmasını istediler.

Ayrıca gece bekçileri ile toplum polisinden çok memnun olduklarını, başarılı çalışmalarla emniyet teşkilatını halkla iç içe getirdiğini belirterek, mahallelerde görevlendirilen toplum destekli polislerin, cenazelere, düğünlere, toplantılara katılıp mahallenin sorunları ile bire bir ilgilendiklerini dile getirdiler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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