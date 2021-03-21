EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
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EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı

21.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:34

Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldıSAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık koronavirüs haritasında, vaka sayısı yüz binde 200.36 olan Edirne son açıklanan haritada 219.49'a yükseldi.

Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı

SAĞLIK Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık koronavirüs haritasında, vaka sayısı yüz binde 200.36 olan Edirne son açıklanan haritada 219.49'a yükseldi. En yüksek risk taşıyan iller arasında yer alan Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün polis ekipleri, denetimleri sıklaştırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6-12 Mart haftalık koronavirüs haritasında vaka sayısı 'çok yüksek risk' grubunda 'kırmızı' renkle gösterilen Edirne'de 200.36, 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu kategoride bulunan Kırklareli'de 137.12, Tekirdağ'da ise 121.64 olarak açıklanmıştı.

Son açıklanan tabloda ise Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayılarının arttığı gözlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından 13-19 Mart tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısının her 100 bin kişide Edirne'de 219.49, Kırklareli'de 155.09 ve Tekirdağ'da 168.26'a yükseldiği açıklandı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Edirne'de bugün ekiplerce denetimler sıklaştırıldı. Kentin belirlenen noktalarında polis ekipleri, trafiğe çıkan araç sürücüleri ile yayalara yönelik tedbirleri artırdı. Mahalleleri de gezen ekipler, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı
EDİRNE Edirne'de koronavirüs arttı, denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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