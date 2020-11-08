Son dakika... Düzce'de otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
08.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:44
Son dakika haberler: Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin tırın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin tırın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde, Ali A. idaresindeki 34 DHN 239 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde Ahmet K'nin kullandığı 67 LP 725 plakalı tıra çarptı.
Kazada tırın altına giren otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Selvinaz Ö. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş