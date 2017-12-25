Cumhuriyet Davasında Tahliye Talepleri Reddedildi, Duruşma 9 Mart'a Ertelendi

Dördü Cumhuriyet gazetesi çalışanı 5 kişinin tutuklu yargılandığı davanın beşinci duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 9 Mart'a erteledi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın 5'nci duruşması görüldü. Duruşmada, gazeteci Doğan Satmış tanık olarak dinlendi. Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgiye göre, Cumhuriyet gazetesi davasında, Ahmet Şık'ın avukatları, "savunma hakkının kısıtlandığı, savunması nedeniyle duruşmadan çıkarılarak, duruşmaya alınmaması nedeniyle, yargılamanın tarafsızlığına gölge düşürüldüğü" gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Yusuf Emre Kiper ve Jeansbiri Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ da reddi hakim talebi nedeniyle, acil işler dışında işlem yapmayacağını söyledi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanık avukatlarının tahliye taleplerini açıklamasının ardından, mahkeme heyeti kararını açıklamak için ara verdi. Aranın ardından karar alan mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 9 Mart'a ertelenen duruşma Silivri'de yapılacak.

DAVADA "SİYASİ SAVUNMA" TARTIŞMASI

DHA'nın aktardığına göre ise, davada, Mahkeme Başkanı, Ahmet Şık'ın 'siyasi savunma yaptığı' gerekçesiyle sözünü kesti. Şık, "Davanın kendisi siyasi" diyerek sözünün kesilmesine tepki gösterince duruşmaya ara verildi.

Şık'ın salondan çıkarılma kararı salondakilerce alkışla protesto edildi. Ahmet Şık salondan çıkarılırken "Ahmet çıkacak yine yazacak" sloganı atıldı. Şık'ın salondan çıkarılmasını izleyicilerin protesto ederek slogan atması üzerine mahkeme heyeti de salonu terk etti.

DOĞAN SATMIŞ TANIK OLARAK DİNLENDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yayın danışmanı Doğan Satmış tanık olarak dinlendi. Verdiği bir röportajdaki ifadelerinin çarpıtıldığını belirten Satmış, "Bu arkadaşlarımızın hepsi FETÖ ile mücadele veren kişilerdir. Yaptıkları haberciliğin de gazetecilik faaliyeti çerçevesinde yaptıklarına inanıyorum" dedi.