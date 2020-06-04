Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
04.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İHA