Son dakika... CHP, 3 bakana kıraathaneciler için mektup gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... CHP, 3 bakana kıraathaneciler için mektup gönderdi

Gelen son dakika haberine göre CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, Kovid 19 önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen kıraathanelerle ilgili esnafa acil destek sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık...

Son dakika... CHP, 3 bakana kıraathaneciler için mektup gönderdi
20.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:56

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, Kovid 19 önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen kıraathanelerle ilgili esnafa acil destek sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya birer mektup gönderdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, çağrı mektubunu, Albayrak, Selçuk ve Koca'ya ilettiklerini bildirdi.

Kıraathanelere uygulanan oyun ve çalışma kısıtlamasının esnafta mağduriyet yarattığını savunan Özkoç, "Bir kısıtlama getiriyorsanız, esnafa da bununla başa çıkabilecek desteği sağlamak zorundasınız. Kepenkler kapanırsa, esnaf, çalışanlar ve aileleriyle birlikte bir milyona yakın insanımız büyük dara düşer." ifadelerini kullandı.

Kıraathanelerin kültürde, sosyal hayatta özel bir yer tuttuğunu belirten Özkoç, kıraathanelerin vatandaşların en fazla bir araya geldiği, sosyalleştiği yerlerden biri olduğunu ifade etti.

Kovid 19 önlemleri kapsamında ilk aşamada, 17 Mart genelgesiyle geçici olarak kapatılan kıraathanelerin, 1 Haziran'da uygulamaya konulan normalleşme süreciyle açıldığını anımsatan Özkoç, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak oyun ve çalışma saati kısıtlaması getirildi. Oyun olmadığında masalar boş kaldı, demlikler boş kaldı. Esnaf iş yapamıyor. Siftahsız gün geçiren esnaf görüyoruz. Elbette salgınla mücadelede önlem alınır, kısıtlama getirilebilir ancak yapılan işlerin belli bir mantık ve tutarlılık düzeyinde olması; oluşan zorluklar karşısında esnafı ayakta tutacak desteklerin sağlanması gerekir. İş yapamayan esnaf, kirayı, faturayı, kredi borcunu, vergiyi, primi nasıl ödesin, ailelerinin, yanındaki çalışanların giderini nasıl karşılasın? Dertlerinin hafifletilmesi, salgın sürecinde ayakta kalabilmeleri için bir an önce destek sağlanması gerekir. Konuya ilişkin çağrımızı, sayın bakanlar Albayrak, Selçuk ve Koca'ya gönderdik. Her türlü desteği, katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ilettik. Tablo daha fazla ağırlaşmadan destek düzenlemeleri hayata geçirilmelidir."

"1 milyon insanımızın çok ağır mağduriyet yaşayacağı açık"

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzasını taşıyan mektupta, Kovid 19 salgınıyla mücadelenin her kesime birtakım sorumluluklar ve bedeller yüklediğine işaret edilerek, Türkiye'de süreçten en çok etkilenen kesimler arasında kıraathanecilerin olduğu belirtildi.

Salgın sürecinde tedbir alınmasının gerekli olduğu vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Ancak getirilen önlemlerin, kısıtlamaların belli bir mantık ve tutarlılık düzeyinde olması; oluşan zorluklar karşısında esnafı ayakta tutacak desteklerin bir denge unsuru olarak mutlaka hayata geçirilmesi zorunludur. Aksi takdirde yurt genelinde sayıları 100 bini aşan esnaf, yanında çalışan işçiler ve aileleriyle birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 1 milyon insanımızın çok ağır mağduriyet yaşayacağı açıktır. Birçok esnaf siftahsız gün geçirmektedir. Kira, fatura, vergi, kredi borçları ve çalışanların maliyet giderlerini karşılayamamakta, borç yükleri katlanmaktadır. Tablo üstesinden gelinemeyecek bir noktaya varmadan, kepenkler kapanmadan önce kıraathane esnafına yönelik destek düzenlemelerinin ve tedbirlerin belirlenmesi ve vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi gerekmektedir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Dünya
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 3. Sayfa
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Yaşam
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Aamir Khan Halit Ergenç Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Yunan Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika... CHP, 3 bakana kıraathaneciler için mektup gönderdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 18:09:15. #1.14#
title