Son Dakika | Çataklı: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü."
05.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:10
Son dakika haberleri: Çataklı: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü.
Çataklı: "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe