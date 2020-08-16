Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 333'e yükseldi
Son dakika haberleri: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 495 kişi yaşamını yitirdi.
16.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:18
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 495 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 333'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 495 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 333'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 9 bin 161 kişinin de iyileştiği açıklandı.
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Kaynak: DHA