Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 333'e yükseldi Son dakika haberleri: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 495 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 495 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 333'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 495 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 333'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 9 bin 161 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA