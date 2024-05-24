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İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı

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Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ile Emre Kartal, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

İFADELERİ 4 SAAT SÜRDÜ

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri yaklaşık 4 saat süren şüpheliler, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu sırada adliyede yangın alarmı çalmaya başladı.

İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ALDILAR

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde işlemleri tamamlanan Karanlık, Belgü ve Kartal hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri getirildi.

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ertuğrul Karanlık İsmail Kartal Galatasaray Fenerbahçe Futbol Hukuk Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Alp Dogan Caglar:

Olay çok basit X Klup başkanı 100 lira borçla klübün başkanı seçildi ve görevi brakırken 101 lira borç oldu O aradaki 1 Liralık borcu Başkan ve yönetim cebinden ödeyecek. Borcu duseuremez ise bir daha Başkan adayı olm hakkı tanınmayacak. Bak kulüpler basıl düzelir

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