Son dakika... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata...
Son dakika haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata geçirme çağrısı yaptı.
22.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:26
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata geçirme çağrısı yaptı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük