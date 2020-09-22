Son dakika... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata...
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Son dakika... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata...

Son dakika haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata geçirme çağrısı yaptı.

Son dakika... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata...
22.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:26

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata geçirme çağrısı yaptı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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