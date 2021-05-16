Son dakika: Biden, göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Biden, göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti

Son dakika: Biden, göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden, göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili bir dizi Trump dönemi kararını iptal etti.

ABD Başkanı Joe Biden,  göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili bir dizi Trump dönemi kararını iptal etti.

ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü, eski Başkan Donald Trump'ın imzaladığı ve vize başvurusunda bulunanların sağlık sigortasına sahip olmalarını veya sağlık masraflarını karşılayabilmelerini gerektiren beyannamesi de dahil olmak üzere bir dizi Trump dönemi kararı iptal etti.

Geçen yaz Twitter'ın Trump'ın iki Tweet'ini 'potansiyel olarak yanıltıcı' olarak nitelendirmesinden sonraki günlerde Trump, 2020 'Online Sansürü Önleme' eylemini yayınlamıştı. Başkan Biden, bu kararı iptal etti. Başkan biden, geçen yıl ülke çapında polis şiddetine karşı yapılan protestolar sırasında Trump tarafından imzalanan ve başsavcıya, devlete ait anıtlara zarar verenlerin 'soruşturma ve kovuşturmasına Adalet Bakanlığı bünyesinde öncelik verilmesi' talimatını veren emri de geri çekti. Yine geçen yılki protestolar sırasında çıkarılan ve kayda değer Amerikan kişiliklerinin bulunduğu bir heykel bahçesi yaratma emri veren 'Amerikan Kahramanları Bahçesi' de yine Cuma günü Biden tarafından geri çekilen kararlar arasında yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Biden, Abbas ile görüşmesinde İsrail'i kınamadı, Hamas'a 'saldırılarını durdurması' çağrısı yaptı
Biden, Abbas ile görüşmesinde İsrail'i kınamadı, Hamas'a 'saldırılarını durdurması' çağrısı yaptı
ABD Başkanı Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı
ABD Başkanı Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı
ABD'li vekil Gazze'de olanları anlatırken gözyaşlarını tutamadı: En kutsal mekanınıza ses bombaları atılırken dua edebilir miydiniz?
ABD'li vekil Gazze'de olanları anlatırken gözyaşlarını tutamadı: En kutsal mekanınıza ses bombaları atılırken dua edebilir miydiniz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Burak Sergen Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Biden, göçmenlik, anıtlar ve sansürle ilgili Trump dönemi kararlarını iptal etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 11:40:33. #1.16#

title