Yemen'de Türk Gemisine Roketli Saldırı Düzenlendi!

Beyaz Saray, Yemen'e buğday taşıyan 'İnce İnebolu' isimli Türk kargo gemisine roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD: ALARMA GEÇTİK

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada, Türk kargo gemisinin Yemen'e buğday taşırken vurulmasının ardından alarma geçildiği duyuruldu.

Beyaz Saray açıklamasında yine bu ay içerisinde Kızıldeniz'den geçen bir petrol tankerine de benzer biçimde Husi güçleri tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.

"BM'NİN UYGULAMALARININ NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Beyaz Saray ayrıca "Bu olaylar, Yemen'deki füze tehdidinin tüm ülkeler için geçerli olduğunu ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

İNCE İNEBOLU GEMİSİNE ROKETLİ SALDIRIYA TEPKİ

ABD, Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine iki hafta önce düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.

Bugün yapılan açıklamada, kargo gemisinin Yemen'e buğday taşırken vurulmasının ardından alarma geçildiği duyuruldu.

Türk yük gemisinin Yemen'in Hudaydah kenti yakınlarındaki Saleef Limanı'na 50.000 ton buğday taşıdığı belirtiliyor.