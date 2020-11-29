Son dakika... Bartın'da ev ziyareti yapanlara ve misafir kabul eden kişiye para cezası
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Son dakika... Bartın'da ev ziyareti yapanlara ve misafir kabul eden kişiye para cezası

29.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:47
Son dakika... Bartın'da ev ziyareti yapanlara ve misafir kabul eden kişiye para cezası

Bir son dakika haberine göre Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyareti yapan ve misafir kabul eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyareti yapan ve misafir kabul eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 4 Kasım'da aile ve akraba ziyaretleri (kanuni bakım mükellefiyeti hariç) ile hane ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından kent genelinde denetimler sürüyor.

Merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'nde aşırı gürültü gelen evi denetleyen ekipler, Y.Y'nin yasağa rağmen misafir kabul ettiğini belirledi.

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Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y. ile misafirler A.B. ve K.C'ye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Evdeki 2 misafir, daha sonra evlerine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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