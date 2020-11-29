Son dakika... Bartın'da ev ziyareti yapanlara ve misafir kabul eden kişiye para cezası

Bir son dakika haberine göre Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyareti yapan ve misafir kabul eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.