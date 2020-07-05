Son dakika... Balık avlamak için girdiği derede boğuldu
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Son dakika... Balık avlamak için girdiği derede boğuldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geçen Susurluk çayına balık avlamak için giren şahıs, girdiği derede boğuldu.

Son dakika... Balık avlamak için girdiği derede boğuldu
05.07.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:28

Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geçen Susurluk çayına balık avlamak için giren şahıs, girdiği derede boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'in Güğü mahallesinde yaşayan 46 yaşındaki Recep Yıldız, balık avlamak için Kepsut'un Hotoşlar mahallesinden geçen Susurluk çayına balık avlamak için girdiği çayda boğularak hayatını kaybetti. Cesedi dalgıçlar tarafından dereden çıkarıldı. Derede boğularak, vefat eden Recep Yıldız'ın Pazartesi günü Dursunbey'in Güğü köyünde defin edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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