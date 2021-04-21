Son dakika... ATB eski başkanlarından İlhami Gönen hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... ATB eski başkanlarından İlhami Gönen hayatını kaybetti

Son dakika... ATB eski başkanlarından İlhami Gönen hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya Ticaret Borsası eski başkanlarından İlhami Gönen (93) Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya Ticaret Borsası eski başkanlarından İlhami Gönen (93) Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

1928 yılında Antalya'da doğan İlhami Gönen, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya Barosu'na kayıtlı ilk avukatlardan olan Gönen, daha sonra avukatlık mesleğini bırakarak baba mesleği tüccarlığa başladı. İlhami Gönen, Antalya Ticaret Borsası'nda 1965-1966 yılları arasında Meclis Başkanlığı, 1981-1987 ile 1989-1999 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İlhami Gönen'in cenazesi Uncalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çandır'dan başsağlığı mesajı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'da pamuk üretimi ve ticaretinin gelişmesine öncülük eden İlhami Gönen'in Borsa'nın bugünlere gelmesinde emeği bulunduğunu kaydetti. Çandır, Gönen'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerken, "İlhami Gönen Borsamızın kurumsallaşmasında önemli çalışmalar yapmış bir büyüğümüzdü. Antalya ticaretinde önemli bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi. - ANTALYA

Son dakika... ATB eski başkanlarından İlhami Gönen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... ATB eski başkanlarından İlhami Gönen hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:59:15. #1.16#

title