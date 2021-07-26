Son dakika! Ankaraspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü transfer etti
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Son dakika! Ankaraspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü transfer etti

Son dakika! Ankaraspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü transfer etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hoffenheim altyapısında yetişen Adana Demirspor, Kayserispor, Karagümrük, Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü forması giyen oyuncuyla Ankaraspor, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Genç ve kaliteli bir kadro kurmak için uğraşıyoruz. Erdal Öztürk'ü kadromuza kattığımız için mutluyuz. İyi bir transfer oldu. Takımımıza faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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