Son Dakika | Ankara'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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Son Dakika | Ankara'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ayılar 19 arı kovanına zarar verdi.

Son Dakika | Ankara'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi
13.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:19

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ayılar 19 arı kovanına zarar verdi.

Doğanyurt Mahallesi'ne ve Uruş Mahallesi Süveri Çayı kenarına arı kovanlarının bırakan vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde 19 kovanın parçalandığını gördü.

Arı yetiştiricileri, durumu milli parklar yetkilerine haber verdi.

Arif Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıldır arıcılıkla uğraştığını, daha önce başına hiç böyle bir şey gelmediğini söyledi.

Kovanlarından 15'inin zarar gördüğünü belirten Uslu, "Diğer kovanların da parçalanmaması için ayıları beklemeye başladım." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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