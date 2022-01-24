Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu

Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sivas'ın 3 farklı ilçesinde vakaya giden ambulansların yolda kalmasının ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sivas'ın 3 farklı ilçesinde vakaya giden ambulansların yolda kalmasının ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara sebep olurken, kapanan köy ve mezra yolları sağlık ekiplerini de zorluyor. Vakaya ulaşmak isteyen ekipler zorlu kış şartları nedeniyle hastalarına ulaşmakta güçlük çekiyor. Gölova ilçesi Demirkonak köyünde yaşayan 59 yaşındaki Güller Perçi, Şarkışla ilçesi Yükselen köyünde yaşayan 72 yaşındaki Gülistan Akdoğan ve Yıldızeli ilçesi Kadılı köyünde yaşayan 60 yaşındaki köy muhtarı Hasan Aslan sağlık problemleri dolayısıyla rahatsızlandı. 112 sağlık ekiplerine haber verilmesinin üzerine ekipler yola koyuldu ancak kar nedeniyle mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması için İlçe Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Yolların açılmasının ardından vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİVAS

Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu

Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu

Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu

Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu

Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu

Son Dakika | Ambulanslar yolda kaldı, yardımlarına karla mücadele ekipleri koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title