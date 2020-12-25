Son dakika haber | Amanoslarda PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
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Son dakika haber | Amanoslarda PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

25.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:36
Son dakika haber | Amanoslarda PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Son dakika haberler: Hatay'ın Hassa ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanoslar kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 22 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen "Yıldırım 5" operasyonu esnasında PKK-KCK terör örgütüne ait silah, mühimmat ve çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınak olarak kullanılan depo ve diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

(Necati İvgin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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