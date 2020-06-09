Son Dakika: 'Altın Kızlar' yeniden sahaya indi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: 'Altın Kızlar' yeniden sahaya indi

Son dakika haberi: "Altın Kızlar" olarak dünyaya adlarını duyuran Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, normalleşme sürecinde yeniden sahalara indi.

Son Dakika: 'Altın Kızlar' yeniden sahaya indi
09.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:05

"Altın Kızlar" olarak dünyaya adlarını duyuran Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, normalleşme sürecinde yeniden sahalara indi. Sporculardan Hamide Doğangün, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için, arkadaşları da uluslararası turnuvalar için gün boyu Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda antrenman yapıyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecini evlerinde spor yaparak değerlendiren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, yeni normalleşme kapsamında tekrar bir araya geldi. "Altın Kızlar" olarak tanınan Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet ve Zübeyde Süpürgeci, artık çalışmalarına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda izole alanlarda devam ediyor.

FORMLARINI KORUYORLAR

Sporcular, antrenör Ömer Cantay'ın koordinesinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Sporculardan Hamide Doğangün, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları için ter döküyor. Arkadaşları da hem Hamide'ye destek vermek hem de formlarını koruyarak kendilerini turnuvalara zinde tutmak için çabalıyor.

EMEKLERİ BOŞA GİTMEYECEK

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda her gün sıkı şekilde antrenman yapan atletler, madalyalarla dönerek ülkemize büyük bir sevinç yaşatacaklarını söylediler. Azimlerinden dolayı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Hiçbir olumsuzluk spor yapmaya engel değil. Bunu sporcularımız çok iyi gösteriler. Pandemi sürecinde evlerinde antrenman yapıyorlardı şimdi de sahada bir araya geldiler. İnanıyorum ki bu emekleri boşa gitmeyecek ve katıldıkları şampiyonalardan derecelerle dönecekler. Hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Milli sporcular, yarışmalar başlayıncaya kadar spor yapmaya devam edecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu Haber
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Metin Bulut Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Sibel Can İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika: 'Altın Kızlar' yeniden sahaya indi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:42:06. #1.14#
title