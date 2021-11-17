TERMAL, YALOVA (İHA) - Termal kameralar kayıp Müslüme için devrede

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalar 8. gününde de devam ederken, termal kameralar aralıksız bölgeyi gözetliyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kurduğu çadırın yanında oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme'nin bulunması için başlatılan çalışmalar 8. gününde de devam ederken, termal kameralar aralıksız bölgeyi gözetliyor.

Kış mevsimini geçirmek üzere Mersin'in sahil kesimlerine göç eden Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesinin 10 Kasım tarihinde Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması için havadan ve karadan yürütülen çalışmalar bugün de devam etti. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarında bir hafta geride kalırken, 200 kişiden oluşan profesyonel ekibin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgede bulunan Gülnar Belediyesine, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut ve Bozyazı belediyeleriyle, il ve ilçe teşkilatlarının da destek vermesiyle, çalışmalara katılanların sayısı 350'ye ulaştı, Vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasında bugüne kadar 12 kilometrelik alan karadan defalarca tarandı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarda termal dronelerin yanı sıra girilemeyen yamaçlardaki kör noktalara da AFAD ekipleri tarafından iniş gerçekleştiriliyor.

Termal kameraların yoğun olarak kullanıldığı çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç alınamazken, bölge havadan aralıksız gözetleniyor. Kayıp çocukla ilgili jandarma ekiplerince aile fertlerinin yanı sıra çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, bir kayada rastlanılan kan izinden alınan numuneyle ilgili incelemenin de sürdüğü öğrenildi.