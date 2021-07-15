Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de soymadık ev bırakmayan 12 hırsızlık şüphelisine operasyon

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde örgütlü hırsızlık suçu işleyen 12 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde örgütlü hırsızlık suçu işleyen 12 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, organize hırsızlık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma, Erdek, Manyas, Susurluk ve Dursunbey İlçelerinde örgütlü olarak hırsızlık suçu işledikleri tespit edilen 12 şüpheliye ait 10 ayrı adreste yapılan aramalarda; 11 adet ata altın 3 adet tam Reşat altın, 4 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın, 3 adet gram altın, 1 adet altın bilezik, 4 adet altın zincir, 2 adet altın bileklik, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 2 adet taşınabilir bellek, 120 kilo yakılmış bakır tel, bin dolar, 6 bin 300 TL, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 fişek ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı