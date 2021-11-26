Somaspor çıkış arıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona iyi başlamasına rağmen son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puanda kalıp üst sıralardan uzaklaşan Somaspor, yarın evinde Silahtaroğlu Vanspor'la karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona iyi başlamasına rağmen son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puanda kalıp üst sıralardan uzaklaşan Somaspor, yarın evinde Silahtaroğlu Vanspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Süleyman Bahadır görev alacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Kötü gidişatımıza son vermek istiyoruz. Bu maç bizim adımıza büyük önem taşıyor. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alan tarafın biz olacağına inanıyorum" dedi.


Fatih Terim'e 5 maç ceza

Fatih Terim'e 5 maç ceza

 Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title