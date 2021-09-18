Somaspor 3'te 3 peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu FK'yı 1-0, Adıyaman 1954 Spor'u da 2-0 yenerek ilk 2 haftada 6 puan toplayan Somaspor yarın evinde Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, iç sahada kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Afyonspor iyi bir takım, zorlu bir maç olacak" yorumunu yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri