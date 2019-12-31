Somali'deki terör saldırısında ölen Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölen 2 Türk'ten Turan Sevi (67), memleketi Aydın'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen terör saldırısında onlarca kişi yaşamını yitirirken, ölenler arasında buraya çalışmaya giden Türk vatandaşı kepçe operatörü Mehmet Kaplan (48) ile ustabaşı Turan Sevi de yer aldı. Türkiye'ye getirilen Sevi'nin cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: DHA