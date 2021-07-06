Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı kavşağında meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı kavşağında meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre; Emrah G. yönetimindeki 35 KD 8358 plakalı araç ile Söke'den Kuşadası'na seyir halinde olan İdris A. yönetimindeki 09 SL 291 plakalı araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. 35 KD 8358 plakalı aracın yolcusu Serdar Y. ile 09 SL 291 plakalı aracın sürücüsü İdris A. ve Fatma A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Alkollü vatandaş üzerine asılı Türk bayrağıyla birlikte kendini yakmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 00:56:00. #1.14#

title