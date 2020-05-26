Sokak hayvanlarına yemek ve mama desteği Uşak'ta, bir grup hayvansever, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları için belli noktalara yem ve mama bıraktı.

Uşak'ta, bir grup hayvansever, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları için belli noktalara yem ve mama bıraktı.

Kısıtlama nedeniyle mamaya ulaşamayan sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçen grup üyeleri, bir hayvanseverin gönderdiği 175 kilogram tavukla mama hazırladı.

Karayolları 25'inci Şube Şefliği mutfağında hazırlanan mamaları dağıtmak üzere Uşak Valiliğinin verdiği özel izin kartlarıyla saat 16.00 -18.00 arasında sokaklara çıkan grup üyeleri, hayvanların yoğun bulunduğu bölgelere mama bıraktı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşak Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, "Uşak Valiliği tarafından bize verilen gönüllü dağıtım kartlarıyla mama ve yemek bırakmaya çıkıyoruz. İlçelerimizdeki arkadaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce mamalar gönderildi. Onlar da ilçelerde dağıtımı yapıyorlar. Kent merkezini de biz kendi aramızda paylaştık ve dağıtımını yapıyoruz. En uzak noktalara kadar bu dağıtımı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA