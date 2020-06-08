Söğüt'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Küre köyünde V.K'nin evine operasyon gerçekleştirdi.

Bu kişinin evi ile çevresindeki ormanlık alanda yapılan aramalarda 168 gram kubar esrar, 414 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA