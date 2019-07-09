- Şoförden örnek davranış: Martı için zamana karşı yarıştı

Yaralı martının imdadına oto kurtarıcı şoförü yetişti

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki İzmir-Çanakkale kara yolunda, yaralanarak uçamayan bir martıyı gören oto kurtarıcı şoförü, yaralanan martının tedavisinin yapılması için adeta zamanla yarıştı.

İzmir-Çanakkale kara yolunda oto kurtarıcı aracıyla seyir halinde olan Turgay Topçu, Aliağa ilçesi Biçerova kavşağı yakında yolun ortasında bir martının uçamadığını fark etti. Aracını park eden Topçu, yolun ortasına atlayarak trafiği durdurdu. Oto kurtarıcı şoförü Turgay Topçu, yoldan yaralı martıyı aracına alarak ilçede bir süre martının tedavisi için veteriner aradı. Ancak hafta sonu olması nedeniyle veteriner bulamayan Topçu, yaralı martıyı Aliağa Belediyesine götürdü. Kucağında martıyla koşarak binaya giren oto kurtarıcı şoförüne hemen görevliler yardımcı oldu. Martı tedavi altına alınırken, kanadının kırık olduğu tespit edildi.

İnsanlık vazifesini yerine getirdiğini ifade eden şoför Turgay Topçu, "Aracımla İzmir yönünden seyir halinde iken sol şeritte yolun ortasına yakın yerde bir martının olduğunu gördüm; uçamadığını fark ettim. Aracımı hemen yolun kenarına park ettim. İzmir yönünden gelen araçları durdurdum. Yolun ortasında bulunan yaralı martıyı aracımı alarak veteriner götürdüm. Hafta sonu olması nedeniyle veteriner bulamadım. Hemen Aliağa Belediyesine giderek orada görevlilerden yardım istedim; sağolsunlar yardımcı oldular. Hayvanları çok seviyorum. Onlar Allah'ın dilsiz kulları" dedi.

Kaynak: İHA